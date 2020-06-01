Back to USSR: Как Молдову собираются возвращать в возрожденный СССР

Есть места, где люди до сих пор живут по советским паспортам, расплачиваются советскими рублями и утверждают, что скоро вернут в состав СССР все бывшие республики.

Люди живут по советским паспортам, расплачиваются советскими рублями, отказываются признавать современное российское правительство и утверждают, что скоро вернут в состав СССР все бывшие республики, такие как Украина или Молдова. Именно такой "параллельный мир" существует в городе Камбарка в российской глубинке.

В России, как и во многих других странах, есть недовольные - кому-то не нравится установленный политический строй, кого-то не устраивает уровень зарплат и пенсий. Каждый из них выражает недовольство по-своему. Одни, сидя дома и ругая правительство за кухонным столом, вторые, более активные, на митингах, а третьи и вовсе отказываются признавать существование государства, в котором по факту проживают. Именно такого мнения придерживаются “граждане СССР”, которые открыли свой офис прямо в центре города, где заняли здание главной автостанции города Камбарка в Удмуртской республике.

“СССР” занимает здания

"Это здание мы национализировали, через реестр, через Москву. Оно уже на балансе горисполкома Советского Союза. Скоро и здание администрации района национализируем. У нас уже есть прокуратура Советского Союза, МВД, военкомат - у нас все есть", - рассказывает каналу "Взял и Поехал" Торхова Галина Ивановна, так называемый “председатель горисполкома города Камбарка”.

Галина Торхова председатель горисполкома города Камбарка. Фото: скриншот видео

Окей, Гугл, кому принадлежит Россия?

Как уверяет собеседница, Россия - это не страна, а личная фирма. Железным аргументом, подтверждающим это, лидер местного горисполкома считает ответы голосовых помощников от Google и Яндекса:

"Спросила "Окей, Google", где зарегистрирована Российская Федерация, там говорится, что в международном реестре она значится как торговая фирма, карманная фирма, и на директоре Дмитрии Медведеве".

Республики возвращаются в СССР?

Для многих ответ Алисы или Сири является слабым доказательством чего-либо, однако, по словам Галины, единомышленников у неё немало. Причем, как в России, так и в других бывших советских республиках:

"Нас очень много во всех городах и регионах. И депутаты горисполкомов остальных стран подписали, все 15 республик возвращаются к нам в Советский Союз. Там везде есть советы народа".

Горисполком в российской глубинке. Фото: скриншот видео

Реакция властей. Полиция и штрафы

Конечно же, это влечет за собой реакцию российских властей, пусть и не всегда жесткую. Печатать советские паспорта и выдавать их гражданам запрещено, в горисполком наведываются с проверками, но деятельность от этого не прекращается.

“К нам приходили вооруженные до зубов, с автоматами, в касках… Путин запретил нашим типографиям печатать паспорта, вплоть до тюрьмы. Но вот с января нас не трогали”.

В Молдове или Украине ничего подобного я не видел и сомневаюсь, что работа таких ячеек там возможна, но насчет России слова Торховой похожи на правду, так как деятельность подобных групп замечена во многих регионах страны. В ролике показана деятельность целых ячеек и отдельных “советских” активистов в Москве, Краснодаре, Красноярске и других городах России.

Что же побуждает местных жителей на антироссийские действия?

"Да без войны все разбомбленное, дороги, заводы, все разбомбленное. У нас идёт внутренняя война, нас уничтожают", - жалуется Галина.

Аусвайс. Чем не угодил российский паспорт

Особую ненависть у “граждан СССР” вызывает паспорт Российской Федерации, который они считают незаконным, выискивают ошибки и даже подают в суд… причем российский.

"В паспорте Российской Федерации 22 ошибки, он не имеет никакой юридической силы - из русского населения сделали рабов", - продолжает “председатель горисполкома”.

Советские рубли еще могут пригодиться

Неотъемлемый атрибут любой государственности - своя валюта. Восставшие граждане СССР тоже пытаются вернуть в оборот советские рубли. И если вы им за оформление документов с символами СССР заплатите российскими рублями, то они вам какие-либо выплаты будут выдавать уже советскими.

Как рассказывает Галина, они оформляют детские пособия, пенсии в рублях. Сама она уже тоже получала пенсию в советской валюте. На вопрос “Где тратить советские деньги?” отвечает, что в Москве уже есть кафе, где ими можно расплатиться, и скоро советский рубль вернется в обиход.

Криминальный фон и репутация секты

Работа свежеобразованных советских структур в России тут же обросла скандалами и криминальными историями. Жители с паспортами СССР отказываются оплачивать коммунальные услуги, платить штрафы и даже отдавать взятые в банках кредиты. На российском телевидении уже неоднократно появлялись новостные сюжеты о таких “советских гражданах”. Жители Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других городов пишут в снабжающие организации заявления об отказе платить за российские газ, тепло и т.д. “Граждане СССР” не ограничиваются подобными отказами, в Геленджике адепта такой организации обвиняют в мошенничестве - он выдал земляку поддельный паспорт СССР, на основании которого тот якобы мог не возвращать кредит банку. Телеканалы уже прозвали “Граждан СССР” - “оккультной сектой политического толка”.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ