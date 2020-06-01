Плохой знак: В Молдове процветает информационный «терроризм» на деньги Запада

Среди объектов атаки — русскоязычные СМИ и журналисты.

На днях КСТР рассмотрел заявление известной молдавской журналистки и телеведущей Елены Левицкой-Пахомовой в связи с личными нападками, а также подстрекательством к травле со стороны телеведущих Наты Албот и Андрея Болокана на телеканале ТВ-8. КСТР после дискуссий принял решение наказать ТВ-8 штрафом в 10 000 лей.

Однако, на мой взгляд, нельзя рассматривать эту историю как частное дело Елены Левицкой-Пахомовой. На ситуацию, чтобы ее понять, нужно смотреть шире.

Русская журналистика в Молдове уже давно находится под прицелом. Причина достаточно проста. Во всем мире идет битва за умы, и Молдова здесь не исключение. Наоборот, начиная примерно с 2004 года, когда в западных столицах было принято решение более решительно «продвигаться на Восток», наша страна стала территорией, где ведется своеобразная гибридная война с очень сильной информационной компонентой. Для того чтобы Молдова стала преданной частью западного мира и НАТО, по мысли стратегов, гражданам здесь нужно основательно «промыть мозги». Но решить эту задачу оказалось непросто, потому что местное население с удовольствием смотрит ТВ на русском языке или читает русские печатные и электронные СМИ, получает информацию из социальных сетей, в том числе созданных в РФ.

Если русскоязычные СМИ вам мешают

Чтобы добиться своего, была разработана стратегия. Пункт первый — ограничить использование русского языка в общественно-политической жизни. Так появилось решение Конституционного суда о том, что Закон о функционировании языков является устаревшим. Этот закон оговаривает статус русского языка в молдавском обществе.

Во-вторых, была поставлена задача запретить вещание столь популярного российского ТВ в Молдове.

Третья цель – создание «правильных», лояльных Западу русскоязычных СМИ. Они должны вступить в соревнование с «неправильными», ориентированными на Москву и общие исторические и культурные ценности Молдовы и России. Здесь же отрабатывались технологии захвата, подкупа русскоязычных СМИ и подмены контента с помощью продукта, подготовленного на деньги Запада.

Ну и четвертое направление – борьба с так называемой пропагандой, нанесение ударов по репутации «неправильных» СМИ. Этим занимаются ремесленники — «разоблачители фейков». В рамках данной стратегии и предусмотрены точечные удары по популярным журналистам, авторам, которые создают резонансные фильмы, передачи, статьи и т.д.

Вот именно в таком ракурсе и следует рассматривать то, что произошло с Еленой Левицкой-Пахомовой. Она стала объектом атаки именно из-за своих работ.

Есть пропаганда, изощренная пропаганда и просто «заказ»

Совершенно не стесняясь, это объяснил директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей. Маковей упомянул, что Пахомова работала на Приднестровском гостелевидении и снимала фильмы, касающиеся истории румын. «Если ты лезешь в такие темы, то будь готов, что тебя будут критиковать», — поучает Петру Маковей. Он также сказал, что Елена Пахомова — не журналист, «потому что работает в пропагандистских структурах».

Безусловно, директор Ассоциации независимой прессы знает, что говорит. До прихода в НПО, он вел политические шоу «говорящих голов» на канале «Молдова 1». Отличительной особенностью этих передач было отсутствие в них голоса оппозиции. Собеседниками автора были только проевропейские политики, аналитики и т.д.

Однажды я спросил господина Маковея, как он объясняет одностороннее освещение политической жизни? И он ответил предельно просто: оппозицию приглашали на эфиры, но она не приходила.

С другой стороны, Ассоциация независимой прессы оказала важную услугу посольству США в Молдове. Для того чтобы заявить, что «выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию путем пропаганды и полуправды», посольству нужно было основание – голос, поданный внутри страны. Таким основанием стало «исследование», которое провела Ассоциация независимой прессы. «Энпэошники» провели «мониторинг» и установили, что пропагандой в Молдове занимаются не украинские или румынские СМИ, а именно российские.

Однако комбинация была раскрыта. Выяснилось, что исследование, проведенное API, финансировало… посольство США. Все по старому, проверенному принципу — кто платит, тот и заказывает музыку, диктует содержание.

Так что в изощренной пропаганде и в заказных исследованиях директор API – действительно большой дока.

НПО+независимое СМИ=иностранное финансирование

Высказывания Петру Маковея примечательны тем, что они явно перекликаются с ответом авторов программы, претендующей на юмор. Болокан и Албот в социальной сети огрызнулись: «Короче говоря — хорошо это или плохо, что обиделась сотрудница „НТВ-Молдова“, которая считает себя журналисткой?».

Но еще более интересно то, что телеканал, выдавший в эфир «наезд» на Елену Левицкую-Пахомову, ни много ни мало, а как бы учрежден НПО. По крайней мере, Наталья Морарь, председатель общественной ассоциации Media-Alternativa, официально отвечает за все хорошее и плохое на этом телеканале и, разумеется, вещательную политику (либо ее отсутствие).

ТВ-8 всюду позиционирует себя независимой организацией и «свободной площадкой». Эксперты знают о существовании удивительного уравнения, НПО+независимое СМИ=иностранное финансирование. И эта формула работает в Белоруссии, России, Украине и других странах.

И, разумеется, в Молдове. Молдавские «независимые» СМИ финансируют фонд Конрада Аденауэра, фонд Сороса, NED, посольство США, EED, правительство Румынии, другие страны и структуры.

Под покровительством и на деньги Запада

Если мы погуляем, например, по страницам Европейского Фонда за демократию, то узнаем, что гранты от ЕФД получали (или получают) такие СМИ как newsmaker.md, Pro TV Chisinau, Info-Prim, diez.md, Медиа Альтернатива | TV8. Есть среди грантополучателей данной структуры и IPIS, учредителем которой является бывший советник Майи Санду на посту премьера Владислав Кульминский. IPIS готовит на постоянной основе телепередачи на политические темы на разных каналах.

Другими словами, иностранными фондами финансируется как производство программ, так и «независимые» телеканалы. И, как видим, ТВ-8 в их числе. Большинство этих программ посвящены политике. Постоянные гости ТВ-8, разумеется, — оппозиционные лидеры во главе с Майей Санду. Суммы, выделяемые «независимым» СМИ, немалые – миллионы лей. И это можно признать косвенным финансированием партий.

Должно ли нас удивлять, что травля журналистки Елены Левицкой-Пахомовой произошла именно на ТВ-8? Нет, конечно. Канал информационно обслуживает проевропейские партии, а они, как известно, воюют с ПСРМ, которая выступает за хорошие отношения с Россией и за двуязычие. Поэтому журналистов, близких социалистам, не обделяют вниманием. Но в этой истории нам важно другое — «буллинг» и наезды на русскоязычных журналистов и авторов с иными взглядами, что справедливо было бы назвать информационным «терроризмом», происходят под покровительством и на деньги Запада.

Финансирование СМИ по линии НПО нуждается в регулировании

Поскольку мы видим, что границы допустимого преодолеваются, психологическому давлению и запугиванию подвергаются не только политики, а теперь уже и журналисты, то явление, вероятно, требует вмешательства и регулирования.

В частности, у аудитории должна быть полная информация о том, какие издания и телеканалы и в каком объеме финансируются иностранными государствами, фондами и т.д. Следует рассмотреть и возможность финансирования телеканалов извне как таковую. При подобном «спонсировании» формируется та самая нелояльная конкуренция, с которой якобы борются западные фонды. Возникают искажения в общественных дискуссиях, осуществляется скрытая пропаганда идей и ценностей, способных нанести урон молдавскому государству и гражданам, нарушается межнациональный мир и баланс интересов.

Сейчас начались бурные споры о том, надо ли принимать закон об НПО в новой редакции. Думается, что было бы совсем нелишним предусмотреть в новом законе и такие нормы как регулирование финансирования вещательных организаций и СМИ извне, по линии НПО, а также обязательная регистрация грантов свыше 100 тысяч лей, например, в реестре министерства юстиции. У граждан должна быть ясность, кто и в каких объемах финансирует СМИ, работающие в Молдове. Как видим, непрозрачность не идет на пользу ни журналистам, ни молдавскому обществу.

Плохой знак

Возможно, в данном вопросе Молдове следует брать пример с США. Они продвигают свою точку зрения на события в мире и стране и ограничивают в собственном информационном пространстве присутствие СМИ иностранных государств. На днях с подобным законопроектом выступили сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин. Они предлагают, чтобы США вводили санкции против тех, кто препятствует распространению «точки зрения» этой страны. У Молдовы нет такой силы и возможностей как у США, но регулировать процессы в области информации, если стоит цель сохранить государственность, просто необходимо.

Конечно, то, что политики воюют друг с другом, борясь за власть, новостью не является. Но когда в эту войну включаются СМИ и занимаются информационным «терроризмом», — это очень плохой знак. Тем более, что мы наблюдаем не просто атаки из-за взглядов, а личностные выпады и борьбу по языковому признаку. Если ползучую агрессию не остановить, то далее процесс захватит и остальную часть общества. Мы получим то, что имели в начале 90-х годов, когда был развязан вооруженный конфликт в Приднестровье.

СЕРГЕЙ ТКАЧ