Паром в Моловате будет осуществлять дополнительные ежедневные рейсы

По ходатайству Бюро по реинтеграции ГП "Паром Моловата" будет осуществлять дополнительные ежедневные рейсы для удовлетворения потребностей населения и экономических агентов в районе Кочиер, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Согласно распоряжению руководства предприятия, с 29 мая первая поездка на пароме будет осуществлена ​​в 6.00 из села Моловата Ноуэ до Моловаты и в 6.45 обратно. Последний рейс в Моловата Ноуэ будет выполнен в 20.00.

В то же время предприятие объявило о возможности совершать дополнительные рейсы в течение дня, в случае повышенного числа пассажиров и транспортных средств в очереди на пересечение реки Днестр.

Из-за ограничений дорожного движения, введенных так называемыми структурами Тирасполя, села на левом берегу Днестра практически недоступны по суше, поэтому жители и экономические агенты в этом районе вынуждены добираться на правый берег Днестра на пароме. В последнее время количество пассажиров значительно увеличилось, и на пароме периодически образуются очереди.

Бюро по реинтеграции ищет долгосрочные решения этой ситуации.