Приют для животных "Островок надежды" нуждается в поддержке: около 200 животных не на что содержать

Остались без помощи. С началом пандемии COVID-19 приют для животных "Островок надежды" в селе Чобановка Новоаненского района практически лишился средств к существованию.

Живет учреждение на пожертвования, которые в последнее время прекратили делать. Там содержат почти 200 четвероногих. Запасов корма осталось немного. Ежедневно им нужно 40 килограммов крупы и 20 килограммов мяса.

"Это каша на ужин собачкам, это пшеница, молотая крупа, сваренная. Это все уходит на одну кормежку. Каша и мясо", - рассказывает работница приюта Ирина Шаповалова.

Всех животных, которые попадают в приют, стерилизуют и обрабатывают от паразитов. И это - ещё одна статья расходов, которую нельзя сократить. Поэтому собакам стараются как можно скорее найти новых хозяев.

"В приют попадают собаки с разной судьбой. Кого-то избивают, кого-то выбрасывают, собак-инвалидов тоже бросают. Поэтому собаки очень благодарны, когда их берут домой и искренне любят тех, которые берут их в дом", - рассказывает Ирина Шаповалова.

За месяц до введения в стране чрезвычайного положения, основатели приюта приобрели в пригороде Кишинева небольшой участок, где планируют построить новый большой дом для четвероногих. Но и тут возникли сложности.

"Нам теперь нужен инженер-архитектор, который поможет все распланировать и осуществить мечту. Нам сейчас это очень нужно", - отмечает работница приюта.

Желающие помочь приюту могут обращаться по номерам телефона: 067 656 507, 069 145 882.