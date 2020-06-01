Отдых в Молдове – прекрасная альтернатива путешествиям за рубеж

Сегмент внутреннего туризма сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Власти призывают граждан Молдовы путешествовать и отдыхать внутри страны. Многие центры агротуризма уже сегодня готовы открыть двери для граждан Молдовы и гостей республики.

- На май у нас было запланировано много заказов: свадьбы, семинары, крестины. Многие из них мы перенесли на конец лета, на осень. Пока мы три месяца не работали, начали ремонт. Надеемся успеть до 15 июня, – рассказала владелица агропансионата Алла Бензинг.

Многие годы назад она превратила родительский дом в пансионат. Женщина рассказывает, что уже сейчас получает множество звонков и резерваций на период, когда можно будет работать.

За период изоляции никто не уволился, даже наоборот – работники собирают растения, чтобы угощать будущих клиентов травяными чаями собственного изготовления.

- Мы собираем ромашку, которая выросла без химикатов. Чтобы напиток был натуральным, а не из пакетика. Люди больше всего любят травяные сборы, как когда-то у бабушки. Также мы выращиваем овощи и зелень, используем их для голубцов, – пояснила работница агропансионата Зинаида Вырлан.

- Республика Молдова имеет большой потенциал, который не использовала до сих пор для внутреннего туризма. Благодаря не очень большой территории можно организовать пакеты или туры 1-2 дня или уикенда, – заявила глава агентства инвестиций Родика Вербенюк.

От кризиса в экономике больше всего пострадали новички отрасли – они инвестировали большие деньги в бизнес, но еще не получали барышей. На данный момент Молдова может предложить жителям страны и ее гостям винный, религиозный и гастрономический туризм.

Также можно принять участие в мастер-классах народных ремесел – по гончарному делу, плетению и кулинарии.