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Семья
Молдавского туриста ждут в Японии: За каждый день пребывания в этой стране гостям будут платить
01.06.2020

Отличная возможность посетить дорогую во всех смыслах Страну Восходящего Солнца. Японское правительство надеется возродить пострадавшую из-за коронавируса индустрию туризма - ключевую движущую силу экономики. Туристам будут платить деньги за пребывание в стране.

Власти Японии для привлечения туристов после снятия ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции планируют платить до 185 долларов в день за каждый день пребывания в Стране Восходящего Солнца.

На данную инициативу уже выделено 1,35 триллиона иен (12,5 миллиардов долларов), передает Noi.md со ссылкой на The Jakarta Post.

Таким образом японское правительство намеревается возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, весьма важную для экономики страны.

Так, иностранным путешественникам будут выдавать субсидии в размере до 20 тысяч иен (185 долларов) в день.Эта сумма покроет примерно половину расходов туристов во время их пребывания в Японии. Ваучеры люди смогут использовать в магазинах, кафе, ресторанах.

Данная программа должна заработать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств.

Отмечается, что в апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, объявила, что находится на грани полного разорения.

Как мы сообщали ранее, в Японии отменили чрезвычайный режим. Действие противоэпидемических мер и ограничений завершили на неделю раньше намеченного срока.Также Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за коронавируса. Впервые с 1960 года все четыре маршрута на Фудзияму будут закрыты во время сезона восхождений.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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