Рынки открылись, но с целым комплексом защитных мер - о чем нельзя забывать?

Власти намерены проводить внезапные проверки соблюдения мер безопасности.

Обязательные к исполнению правила были введены Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Их обязаны соблюдать как администрация рынков, так и продавцы с покупателями.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

– Нарушители будут сурово наказаны. С теми, кто работает на Центральном рынке, с экономическими агентами были проведены беседы. Они заверили нас, что все требования будут соблюдаться. На этом рынке риск заражения особенно высок, – заявил на оперативном заседании генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник также отметил, что запреты распространились на торговлю вокруг рынков – все обязаны торговать исключительно на специально разрешенной территории, с соблюдением всех мер безопасности.

Автор: Михаил Генчу