Средняя зарплата в Молдове увеличилась на 10,3%

Среднемесячная номинально начисленная зарплата по экономике в Молдове составила в первом квартале почти 7 634 лея ($424) – на 10,3% больше аналогичного периода 2019 г. С учетом инфляции ее реальный рост намного меньше – 3,7%.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные бюро статистики, в бюджетной сфере среднемесячная зарплата достигла 7 086 лея (+3,6%), а в реальном секторе экономики – 7 834 лея (+12,7%).

Традиционно, самые высокие заработки - в области информационных технологий и связи, которые за год выросли на 15,7%, превысив 17 786 леев, что вдвое больше средней зарплаты по экономике. Ненамного уступают им зарплаты в области финансов и страхования - 13 728 леев (+9,8%) и тепло-, электро-, газо- и водоснабжения - 11 820 леев (+8,2%).

А меньше всего получают работники сельского, лесного и рыбного хозяйства – 4 842 лея, хотя у них заработки выросли на 14,5%, общественного питания и гостиниц – 5 152 лея (+9,6%) и сферы искусства, отдыха и развлечений – 5 587 леев (+11,4%).

Ниже среднего по стране и заработки в сфере образования - 6 827 леев (+9,3%), и в здравоохранении и социальной защите - 7 082 лея (+9,5%).

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», правительство рассчитывает, что средняя зарплата по экономике в Молдове в 2020 г. составит 7953 лея — почти на тысячу леев больше, чем в 2019 г.