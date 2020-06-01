Партия «Действие и Солидарность» не будет голосовать за отставку Правительства

Партия «Действие и солидарность» (PAS) не будет голосовать за отставку правительства без уверенности в том, что удастся создать новый кабинет министров. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом заявила вице-председатель партии Наталья Гаврилицэ.

«Это правительство непрофессионально. Оно предпринимает непоследовательные действия, проявляет высокомерие, обвиняет других, но само не принимает решения для того, чтобы помочь гражданам. Это правительство следовало бы отправить в отставку. Но мы понимаем, что сейчас кризис, связанный с пандемией коронавируса.

И мы не будем голосовать за отставку правительства, если у нас не будет уверенности в том, что сможем найти в парламенте поддержку для нового эффективного правительства. И мы не будем голосовать вместе с депутатами Шора, который является бенефициаром кражи миллиарда», - подчеркнула Гаврилицэ.

Он отметила, что PAS выступает за досрочные парламентские выборы, которые «следовало бы провести одновременно с президентскими выборами».

«Этот парламент не представляет волеизъявление граждан. Провести выборы парламента в один день с выборами президента - это хорошее решение. Для этого Додон должен подать в отставку. Он полгода говорил о том, что выборы нужно проводить в один день, но не хочет подавать в отставку. В этом вся проблема», - считает вице-председатель PAS.

По ее мнению, «власти хотят провести выборы по своим правилам», а не корректно и транспарентно.

«Мы видим, например, что социалисты не хотят принимать закон о некоммерческих организациях в предложенной редакции. Не хотят, так как закон запрещает использование средств различных фондов на политические кампании. А президент Игорь Додон хочет и далее использовать в политических целях средства из фонда Галины Додон, происхождение которых неизвестно», - заявила Гаврилицэ.