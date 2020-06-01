Срочно: сообщение о бомбе в здании посольства России Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/srochno-v-posolstve-rossii-v-kishineve-mozhet-byt--1229731

Сообщения о бомбах участились. Только что стало известно, что в полицию поступил звонок о возможном заложенном взрывоопасном устройстве в здании посольства Российской Федерации в Кишиневе.

Информацию подтвердила офицер пресс-службы полиции Наталья Стати.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что 5 мая в полицию позвонили неизвестные и рассказали о заложенной бомбе в здании цирка Кишинева.

Если информация окажется ложной и полиция идентифицирует виновника хулиганской выходки, ему может грозить штраф, согласно существующему законодательству - от 450 до 900 леев или неоплачиваемый труд от 40 до 60 часов

Обновление

По последней информации, сообщение о бомбе оказалось ложным, оцепление снято.

Автор: Михаил Генчу