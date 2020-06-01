«Я – согласна!»: В Молдове готовятся к пышной "свадьбе" Санду и Канду

На святое дело идут - Майя хочет занять пост президента, а Андриан – остановить расследование о краже миллиарда.

Как сообщают информированные источники из правого лагеря, Майя Санду практически достигла договоренности с Андрианом Канду о совместном голосовании по отставке правительства Иона Кику.

Речь не идет о создании коалиции, а лишь о достижении общей цели. При этом задачи у двух формирований разные: Майя Санду хочет облегчить себе путь к президентству, а Андриан Канду стремится остановить расследование о краже миллиарда.

Проблема для «партнеров» заключается в том, что они друг другу не доверяют. Санду знает, что Канду хочет ее обмануть, и наоборот. Остается также непонятным, как они будут вести себя по отношению друг к другу в случае объявления досрочных парламентских выборов.

Еще одно неизвестное в этом уравнении – позиция Андрея Нэстасе. Он лучше Майи Санду понимает опасность любых договоренностей с креатурами Плахотнюка (примеры ПКРМ, ЛДПМ и ЛП еще живы в памяти), поэтому пока держит дистанцию, продолжая, тем не менее, жесткие медийные атаки на президента и ПСРМ.

КСТАТИ

ТГ-канал Ивановна: Может ли Майя Санду войти в союз с Pro?

1. Сентябрь 2017. Точно нет. Ни с кем.

„Не ставится вопрос о коалиции с социалистами... И очень четко было сказано, что мы не делаем никаких альянсов с Демократической партией”.

2. Июнь 2019. Ну, может частично- то можно. Ради высшей цели.

"Решение не основывается на доверии и партнерстве с социалистами, а является единственным возможным для того, чтобы не позволить диктатору, лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку захватить страну на последующие как минимум 10 лет".

3. Июнь 2020. Ради высшей цели можно всё еще раз?

ЭРНЕСТ ВАРДАНЯН