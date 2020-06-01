Дискуссии на международной арене: почему альтернативы курению должны удостаиваться внимания ВОЗ

Эксперты раскритиковали ВОЗ, которая выбрала путь борьбы с индустрией и не концентрирует усилия на переходе с сигарет на бездымные альтернативы тех курильщиках, которые в ином случае продолжили бы курить.

«У нас недостаточно данных, чтобы утверждать, что электронные сигареты менее вредны». С таким заявлением на прошлой неделе выступили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака. Несколько международных экспертов раскритиковали устаревший подход организации к продуктам, альтернативным сигаретам, обладающим потенциалом снижения рисков, связанных с курением.

На пресс-конференции представителей ВОЗ спросили, действительно ли электронные сигареты и устройства для нагревания табака – это менее вредный способ употребления никотина. В ответ эксперты ВОЗ заявили, что «сейчас не существует достаточно научных исследований, которые продемонстрировали бы, что эти продукты в принципе безопасны, и их можно рекомендовать для употребления».

«На конференции участников, где присутствовали все страны, ратифицировавшие Международное положение об общественном здоровье, было рекомендовано, чтобы страны с осторожностью регулировали этот вопрос, пока наука не предоставит данные об этих продуктах», заявили также представители ВОЗ.

Несколько международных экспертов в области контроля за табаком выразили несогласие с позицией ВОЗ в открытом письме, заявив, что организация блокирует инновации, которые могут спасти миллионы жизней.

«Мы знаем наверняка, что электронные сигареты и другие никотиновые продукты без дыма менее вредны по сравнению с обычными сигаретами, а курильщики, которые переходят на употребление этих продуктов, отмечают улучшение состояния здоровья. При этом ВОЗ продолжает продвигать запрет или излишне строгое регулирование этих продуктов. В чем смысл запрещать продукт, который более безопасен, а тем временем сигареты может купить каждый?“ – заявил профессор Давид Абрамс из Школы мирового общественного здоровья Нью-Йоркского университета.

«В то время, как курение – это основная причина болезней, связанных с употреблением табака, почему ВОЗ использует Всемирный день без табака для того, чтобы нацелиться на самые эффективные и распространенные альтернативы курению?» – отметил Клайв Бейтс, бывший директор организации Action on Smoking and Health из Великобритании.

Эксперты раскритиковали ВОЗ, которая выбрала путь борьбы с индустрией и не концентрирует усилия на переходе с сигарет на бездымные альтернативы тех курильщиках, которые в ином случае продолжили бы курить.

«ВОЗ так относится к продуктам вейпинга, как будто это хитрость больших табачных компаний. Но они на 100% ошибаются. В реальности новые продукты снижают рентабельность торговли сигаретами. И это именно то, что мы ждем от инноваций. Но ВОЗ и ее частные инвесторы решили встать на путь препятствия инновациям, запрещая их», – заявил профессор Дэвид Свеанор из Центра права в области здравоохранения, политики и этики Университета Оттавы в Канаде.

ЛИДИЯ ТКАЧ