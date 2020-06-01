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«Ах, ты, бедная овечка, что же бьется так сердечко» - Майя Санду посетовала, что живет на «последние сбережения»
01.06.2020

За народ радеет. Майя Санду продолжает усиленно лепить себе образ некой смеси Жанны Д'Арк - она утверждает, что в данный момент испытывает финансовые затруднения из-за того, что уже давно вынуждена, якобы, жить на сбережения. Майя посетовала, что лишилась зарплаты депутата и премьер-министра, после чего осталась ни с чем.

Напомним, что от должности премьера она, по сути, отказалась сама, устроив конфронтацию с президентом страны по поводу личности генпрокурора. Следовательно, и от зарплаты она отказалась сама, впрочем, вряд ли кто-то из думающих людей всерьез воспримет ее слова - вполне понятно, что у Санду есть другие источники доходов, вроде пресловутого миллиона долларов от Сороса, получение которого подтверждали в свое время самые разные соратники Санду, в том числе и те, которых трудно даже заподозрить в "симпатиях к Москве".

- У меня нет зарплаты в партии, потому что у ПДС нет бюджета, чтобы оплачивать мне зарплату. В прошлом году я жила на зарплату премьер-министра и депутата. Теперь я живу на последние сбережения, которые делала в течение долгого времени. Они значительно уменьшились, вы можете посмотреть, сколько денег я потратила за год. Это реальный бюджет, я жила именно на эти деньги. Мои сбережения сократились практически до нуля, - заявила Санду, слова которой приводит портал agora.md.

Более того, Санду настолько скромна, что отказалась от государственной охраны - не иначе как чтобы к народу ближе быть, как в свое время Горбачев!

- Единственным преимуществом была охрана, но через два месяца я от нее отказалась. Мне даже пришлось обратиться в суд. Люди из Службы госохраны пытались убедить меня, что в течение года после мандата охрана является обязательной, и я не имею права отказываться от нее. Я обратилась в суд, но незадолго до начала судебного разбирательства Служба госохраны согласилась со мной, и я отозвала запрос. Так что нет никаких преференций. У меня есть дипломатический паспорт, но я не путешествую по нему, - добавила Санду.

Напомним, что "ближе к народу" хочет быть человек, который (если исключить деловые поездки в бытность премьером) редко бывал во многих районах нашей страны и вряд ли хочет слушать простых людей, которые не готовы голосовать за "продавца иллюзий" просто так, за красивые обещания. 

Автор: Дан Дудка


 
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