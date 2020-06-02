Кто освобожден от уплаты местных налогов, а кому придется заплатить больше: решение Мунсовета вступило в силу

Вступили в силу поправки в решение о применении местных сборов в 2020 году, утвержденные Муниципальным советом Кишинева.

В связи с пандемией COVID-19 и введением чрезвычайного положения для большинства торговых предприятий и предприятий по оказанию социальных услуг будет применяться «нулевая ставка» местного сбора за период приостановления их деятельности. В то же время для некоторых категорий торговых объектов местные сборы, напротив, были повышены.

Речь идет о магазинах, супермаркетах, гипермаркетах, складах, аптеках, павильонах, крытых рынках, выставках, чья торговая площадь более 200,1 кв. м, которые не приостанавливали свою деятельность и работали в период чрезвычайного положения. Они будут платить сбор на 20% больше установленного. На 2020 год ставки для этих объектов составляют от 7,2 тыс. до 22 тыс. леев, в зависимости от площади.

Кроме того, увеличен размер сбора для торговых объектов площадью более 20,1 кв. м, которые торгуют табачной и алкогольной продукцией. Так, торговые единицы площадью более 20,1 кв. м, в которых реализуется табачная продукция, в дополнение к основным сборам должны будут платить 50 тыс. леев за каждый кассовый аппарат, посредством которого осуществляется торговля табачными изделиями. Объекты розничной торговли, в которых продается алкоголь, в 2020 году будут платить местный сбор выше на 50%, а предприятия общепита, в которых продается алкогольная продукция – выше на 30%.

Начиная с 1 апреля 2020 года, снижен с 5% до 3% местный сбор, взимаемый со структур по размещению (в I квартале т.г. сохранится ставка 5%). С 1 января снижен до 700 леев в год сбор за рекламные устройства, при этом от уплаты этого сборы освобождены компании, которые занимались информированием жителей муниципия о COVID-19.

За период действия ЧП не будет взиматься местный сбор за благоустройство территории и местный сбор с рынков, а также онлайн-магазинов.

Согласно решению мунсовета, местный сбор в размере 300 леев в месяц за каждую транспортную единицу заплатят службы такси, которые фактически предоставляли свои услуги в период ЧП. Остальные пассажироперевозики в режиме такси освобождены от уплаты местного сбора за период простоя. Все владельцы автобусов и микроавтобусов освобождены от уплаты местных сборов за период с 1 марта по 1 июня, за остальное время сборы сохранятся на ранее утвержденном уровне.

Мунсовет также утвердил снижение с 10 тыс. до 3 тыс. леев в год размер сбора с объектов для установления ставок и пари и снижение размера сбора за аренду экономическими агентами общественных мест для организации мероприятий:

- в историческом центре Кишинева вместо 1 тыс. леев за 1 кв. м в день ставка снижена до 10 леев за 1 кв. м в день;

- в секторах Кишинева – вместо 500 леев за 1 кв. м – 5 леев за кв. м. в день.

По некоторым категориям сборов за период ЧП вообще не предусмотрены какие-либо льготы. Будут взиматься в полном объеме по установленным на 2020 год. ставкам сборы за организацию аукционов и лотерей, за размещение рекламы, за использование местной символики, за парковку, сбор с владельцев собак.

Подготовил Михаил Генчу