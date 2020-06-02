Стартовал конкурс проектов по повышению уровня жизни в сельской местности

AIPA объявило о начале второго конкурса заявок на получение авансовых субсидий для диверсификации сельской экономики за счет несельскохозяйственной деятельности.

Как сообщается на сайте Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, заявки будут приниматься до 22 августа в рамках программы «Диверсификация экономической деятельности в сельской местности». Общий размер субсидии на одного бенефициара составит 50% от бюджета проекта, но не более 1 млн леев. Финансирование будет предоставлено проектам, внедрение которых рассчитано на один год.

Получить субсидии авансом могут юридические или физические лица, зарегистрированные в сельской местности, которые намерены запустить или расширить свой бизнес в области, не связанной с сельскохозяйственной деятельностью. Таким образом, финансирование будет предоставлено на реализацию следующих проектов:

- открытие или расширение мастерских по техническому обслуживанию машин и оборудования;

- открытие центров профподготовки;

- открытие детских лагерей отдыха;

- строительство/модернизация/оснащение кинотеатров, местных теле- и радиостанций;

- строительство/реконструкция и оборудование пунктов прямых продаж продовольственных и непродовольственных товаров собственного/местного производства;

- сохранение и развитие традиционных ремесел;

- развитие и продвижение услуг в области сельского туризма.

Оценку и окончательный отбор проектов проведет специальная Комиссия. Подробности на сайте агентства - www.aipa.gov.md.

Подготовил Михаил Генчу