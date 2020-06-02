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На устах
EASA опубликовало «черный список» аэропортов с высоким риском передачи COVID-19
02.06.2020

Молдова не попала в список стран, которые являются зонами с высоким риском передачи COVID-19.

Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) обнародовало новый список «запрещенных» аэропортов стран, расположенных как внутри, так и за пределами Европы. Это тем более актуально, что многие страны уже заявили о возобновлении авиасообщения и туризма. В заявлении Reuters говорится, что Греция разрешит прибытие туристов из 20-25 стран с 15 июня, также разрешение на въезд получили Кипр, Израиль, страны Центральной Европы и Балканы.

В «черный список» Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) входят страны, города и аэропорты, где пандемия коронавируса по-прежнему остается в активной фазе. В новой редакции он включает 35 стран в отличие от предыдущего, в котором находилось 34 государства. Отмечено, что Германия и Япония были удалены из «черного списка», а Афганистан, Египет и Южная Африка пополнили его.

Список EASA, являющегося официальным органом ЕС, разработан на научных данных ВОЗ, ECDC и других институтов здравоохранения, сообщает rua.gr.












 Подробнее:  https://bloknot-moldova.md/news/easa-opublikovalo-chernyy-spisok-aeroportov-s-vyso-1229925











 Подробнее:  https://bloknot-moldova.md/news/easa-opublikovalo-chernyy-spisok-aeroportov-s-vyso-1229925

 
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