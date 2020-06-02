Анжела Гладей. Я трансформировала себя за три года

Интервью с Анжелой Гладей, владельцем BDC Creative, Президентом APCFA и AFAM

Анжела, добрый день. Оборачиваясь назад, понимаю, что прошедший карантин можно было использовать тремя способами: работать, имитировать работу и жизнь, и, как третий вариант – трансформировать себя. Когда еще в жизни мог выдаться такой период – два месяца с избытком времени на себя…

Ты знаешь, я этой трансформацией занимаюсь уже три года, с тех пор, как ушла из финансового сектора. И считаю, что полностью смогла репозиционировать себя и как личность, и профессионально.

Мы с тобой часто общались тогда, когда ты возглавляла крупную лизинговую компанию. И, так получилось, реже общались последние годы. Хороший повод использовать меня как «зеркало» и сформулировать итог трансформации. Так кто ты сейчас?

Твой вопрос – чуть врасплох. Я не подводила вот так итоги…

Замечательный повод сформулировать тогда все спонтанно. Прямо сейчас…

Кто я как сейчас как личность? Человек, переживший много всего. Человек, который видит в людях хорошее, прощает легко, забывает быстро то, что не полезно и верит во Всевышнего.

Кто я сейчас профессионально? Я помогаю бизнесам расти здесь, в Молдове. Я понимаю бизнес на всех этапах и это, в свою очередь, помогает мне быть хорошей опорой, советником бизнесам, «в нужном месте и в нужное время». Важно встать на место предпринимателя, но в то же время и на место его клиента или партнера, чтобы понять, что реально нужно менять или корректировать, чтобы дела шли лучше. Здесь нужны и технические знания, но очень важны и soft skills: общение, понимание, уважение к другим и к себе. Я поняла, что в принципе можно достичь многого, если ты знаешь свое дело, можешь поделиться знаниями (это мастерство, далеко не все знающие люди умеют это делать) и, в то же время, уметь оставаться простым и скромным. Что еще важно отметить? Нетворкинг. Наши деловые связи, возможно, самый большой наш актив в бизнесе. При этом, будучи президентом двух ассоциаций, финансовых компаний и деловых женщин, я постоянно продолжаю расширять свои связи. И всегда готова поделиться контактом или рекомендацией, когда понимаю, что они помогут моему клиенту.

Что касается нетворкинга, я помню, как ты помогла мне с одним контактом в Грузии… Как я понимаю, рамками Молдовы те контакты, которыми ты готова помочь не ограничиваются?

Румыния, Украина, Венгрия, Литва, Грузия. Это те страны, которые я, не задумываюсь, назову, если спросить, где у меня много деловых контактов. Даже сейчас, в карантин, мы провели большую онлайн конференцию с Румынией. Формально она была в рамках ассоциаций деловых женщин. Мы делились накопленным опытом и информацией, как трансформировать бизнес в условиях карантина и мер по прекращению пандемии COVID-19. Причем, хочу отметить, доступ для всех желающих был открытым. Поэтому присутствовали не только женщины.

Правильное направление. Мое мнение, что сейчас, когда неизбежно «посыпались» многие цепочки в международной интеграции, принципиально важно суметь быстро создавать новые связи. Тем более, когда речь идет о странах-соседях, все-таки, насколько я помню статистику, Румыния занимает первое место по товарообороту с Молдовой и она нам близка и с исторических и культурных соображений. Какие ближайшие шаги после такой конференции?

Агросектор. Молдова страна с большим аграрным потенциалом, нужен обмен в данной отрасли в том, что касается возможных новых связей между производителями из данного сектора. Нужен обмен опытом и трансфер технологий, а также все это в составе правильного и эффективного использования ценовой цепочки в этом секторе. Так что готовим новое мероприятие. Уже вышли на новый уровень связей, продолжим работу в этом направлении.

Это – твоя «общественная» деятельность А твоя компания?

Знаешь, сейчас на карантине было и время подвести итоги. В 2019 году на моих тренингах побывало 2012 предпринимателей. Если суммировать все часы тренингов, которые я провела, получится 72 полных суток. И – 53 000 километров за рулем по Молдове.

Достойная статистика. Но нельзя же все «перевернуть» самой. А команда?

Тут мне тоже повезло. Я собрала восемь человек единомышленников, мы переехали в новый, уже собственный офис. Да, сейчас работаем удаленно, но это нам не мешает оставаться эффективными. Сейчас BDC Creative – это четыре основных направления.

Какие. Понятно, что финансовый консалтинг. А дальше?

К финансовому менеджменту и бухгалтерскому учету мы добавили и полноценное обслуживание бизнеса: блок маркетинга; менеджмент персонала и операционное обслуживание; юридическая поддержка. Эти услуги мы предоставляем в виде наставничества и в виде консалтинговых решений. Когда есть спрос со стороны клиента, мы работаем и с IT компаниями-партнерами для предоставления комплексного решения.

Ещё в начале этого года мы начали проект технологической трансформации компании, когда еще никто об том кризисе не знал, наверное, у меня неплохая интуиция. Проект состоит из внедрения трех основных важных модулей. Перестроенный портал, который интегрирован с CRM и E-Learning платформами. Это позволит часть процессов и продуктов перенести в онлайн, а это огромная экономия времени. Конечно, никто не отменяет в будущем «живого» общения. Но, тем не менее, уже у всех появился навык решения вопросов в онлайн. Освободившееся время можно буде использовать и на работу, и на обучение себя.

Какие планы на будущее?

Для меня будущее сегодня: работаем над национальным проектом партнерства и над одним международным, о которых скоро объявлю, но о них будет уже отдельное интервью, поскольку они расширяют возможности не только для меня, но и для моих клиентов.

Строишь личные планы по учебе? Вроде у тебя за спиной уже более чем достаточный бэкграунд?

Хочу сертифицироваться на международном уровне, как консультант. Рассматривала для себя несколько американских школ, но, наверное, остановлюсь на Лондонской школе. Она по духу мне ближе. И хочу сертифицировать специалистов в команде по стандартам международного бухучета. Да, можно знать бухучет и сдавать отчетность и без этого. Но. Но с одним «но». До тех пор, пока мы еще полностью не перешли на международные стандарты бухучета. Например, в Румынии ты не можешь предоставлять такие услуги, если ты не сертифицирован тем более, если ты еще ты хочешь, чтобы тебе был открыт доступ к иностранными инвесторам. Вообще буду инвестировать и дальше в развитие команды. В нашей отрасли это очень важно. Это открывает другие горизонты и позволяет продвигаться вперед и конкурировать на международном уровне.

Что я могу сказать? Что есть чему поучиться у деловых женщин. Мне иногда кажется, что они даже более собранные, чем мужчины…

Мы разные Павел, мы отлично дополняем друг друга. У женщин по-другому структурировано мышление и видение, поэтому нам нужно следовать природе и работать совместно. Из моего опыта только так создаются отличные команды, приводящие к достойным результатам.

Павел ЗИНГАН