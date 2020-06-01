В Молдове выявили 109 новых случаев COVID-19

Актуально по данным на вечер 01.06.20 - 17:00

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на 1 июня, за последние 24 часа в Молдове было проведено 775 тестов, из которых первичных – 639 и повторных – 136. В результате подтвердилось 109 новых случаев заражения COVID-19, из них 51 – в Кишиневе. Общее число инфицированных достигло 8360 человек, в том числе активных – 3433. Всего было проведено 55582 теста.

Из общего числа подтвержденных сегодня случаев 16 – медицинские работники: 4 врачей, 9 медсестер и 3 сотрудника младшего вспомогательного персонала.

Из больниц были выписаны еще 41 человек. Таким образом, количество вылечившихся пациентов достигло 4622.

За минувшие сутки скончались еще 10 человек. Общее число летальных исходов составляет 305.

Автор: Михаил Генчу