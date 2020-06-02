Чудак-Плахотнюк, отдай кошелек: Генпрокуратура настаивает на аресте зарубежного имущества беглого олигарха

У Влада Георгиевича хотят отнять незаконно нажитые виллы, автомобили и яхты на общую сумму в 7,7 миллиона долларов.

Антикоррупционная прокуратура обжаловала судебное решение, на основании которого в 5 из 6 случаев ходатайств об аресте имущества Плахотнюка было отказано. Апелляционный суд Кишинева назначит дату рассмотрения ходатайства антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что в пятницу суд высказался положительно только по одному из шести ходатайств прокуроров, распорядившись об аресте 10 объектов недвижимости – 6 квартир и 4 нежилых помещениях в Молдове на общую сумму в 33 млн. леев.

Остальные 5 ходатайств с требованием об аресте вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и яхты (зарегистрированной в Швейцарии) на общую стоимость 7,7 млн. евро, не были удовлетворены.

- Прокуроры представили достаточно доказательств, подтвержденных документально Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, которые демонстрируют, что конечным собственником является обвиняемый, даже несмотря на то, что оно зарегистрировано на третьих лиц. Согласно прокурорам, движимое и недвижимое имущество связано с деньгами, похищенными из банковской системы. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, прокуроры настаивают на аресте собственности в стране и за рубежом, - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, что Влад Плахотнюк объявлен в розыск. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

ПАВЕЛ МУНТЯН