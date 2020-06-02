Появилось новое видео с участием скандального бизнесмена Вячеслава Платона

В общем доступе появилось новое видео с допроса скандального бизнесмена Вячеслава Платона, приговоренного к 18 годам лишения свободы.

На кадрах, ставших достоянием прессы, Платон объясняет прокурорам, как по его мнению, произошел вывод денег из банковской системы. Беседа проходит в непринужденной обстановке, а закадровый голос собеседника похож на генерального прокурора Александра Стояногло.

Несмотря на то, что некоторые детали, озвученные Платоном, подверглись сомнению, он продолжил настаивать на своей версии. Более того, бизнесмен позволил себе фамильярный тон в отношении прокурора.

Отметим, что видео появилось в общем доступе после заявлений Стояногло о незаконном осуждении Платона по делу о банковском мошенничестве.

В этой связи Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз, согласно которому, по факту раскрытия данных и вмешательства в уголовное преследование, возбуждено уголовное дело.