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Рынки в Кишиневе и Бельцах открылись
02.06.2020

Они заработали! Пусть и с некоторыми ограничениями, но все же: речь идет о рынках в Кишиневе и Бельцах.  

Среди мер, которые необходимо соблюдать - обязательное ношение масок и перчаток, как продавцами, так и покупателями. Регулярная дезинфекция рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров. 

Все торговые места теперь расположены на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.  Если эти минимальные правила не будут соблюдены, власти  обещают штрафовать.

"Нарушителей будем строго наказывать штрафами. Мы поговорили заранее с администрацией центрального рынка, а также с экономическими агентами. Все заверили, что будут соблюдать правила. На этом рынке риск заражения особенно высок", - предупредил мэр Кишинева Ион Чебан.

@Sputnik


 
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