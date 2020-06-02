Рынки в Кишиневе и Бельцах открылись

Они заработали! Пусть и с некоторыми ограничениями, но все же: речь идет о рынках в Кишиневе и Бельцах.

Среди мер, которые необходимо соблюдать - обязательное ношение масок и перчаток, как продавцами, так и покупателями. Регулярная дезинфекция рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров.

Все торговые места теперь расположены на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Если эти минимальные правила не будут соблюдены, власти обещают штрафовать.

"Нарушителей будем строго наказывать штрафами. Мы поговорили заранее с администрацией центрального рынка, а также с экономическими агентами. Все заверили, что будут соблюдать правила. На этом рынке риск заражения особенно высок", - предупредил мэр Кишинева Ион Чебан.

@Sputnik