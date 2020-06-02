Правительство Молдовы игнорирует президента.

Понять кто же сегодня управляет Молдовой весьма непросто. Несмотря на то, что президент взял всю ответственность на себя, на него просто не обращают внимание.

Примеров предостаточно. Из последних.

Одним из условий предоставления Кишиневу макрофинансовой помощи Евросоюза является принятие закона об НПО. Данный закон был разработан еще при премьерстве П.Филипа и тогда же принят парламентом в первом чтении.

Президент Додон - данный закон утвердить отказывается, даже если парламент и проголосует за него. Представители ПСРМ заявили, что голосовать за него не будут.

Но вот Ион Кику говорит, что Молдова согласилась со всеми пятью блоками условий для получения кредита от Евросоюза и готова подписать меморандум на этот счет.

Мало того, депутат от партии социалистов Григорий Новак уверовал, что Молдова выполнит все требования ЕС для получения кредита. И опять у нас вопрос. А как же заявления президента?

Или на них уже никто не обращает внимания?

@Молдавский вагон