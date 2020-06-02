Бывшего министра здравоохранения в кабинете Санду вновь уличили в беззастенчивой лжи

Алла Немеренко не особо утруждает себя объективностью. Алла Немеренко, как и многие другие представители окружения Майи Санду, не отличается объективностью и честностью в своих высказываниях.

На обмане ее ловили и раньше, случилось это и сейчас. В конце прошлой недели она была приглашена на ток-шоу на телеканале TV8, который изо всех сил, что называется, "топит за Санду". А находясь в эфире такого телеканала, ради красного словца можно приукрасить что угодно. Вот и решила Немеренко слукавить, когда зашла речь о сотрудничестве с Польшей:

- 22 мая посольство Польши через фонд доставило в Молдову партию медоборудования. Оно очень необходимо нашим больницам. На данный момент ничего из оборудования не поставлено в больницы, - заявила Немеренко, но оказалось ,что это далеко не так.

Как сообщил депутат-социалист Владимир Односталко, на самом деле еще 22-го мая директор польского фонда, отвечающего за данный аспект сотрудничества, подтвердил, что все оборудование доставлено:

- Это оборудование является хорошим примером сотрудничества между нашей организацией и министерством. Используя эту возможность, хочу поблагодарить ваших коллег. нас радует тот факт, что оборудование распределено по районам, по всей Молдове. Его получили 30 медучреждений на севере и юге страны и для нас это очень важно, - приводит слова Томаша Хорбовски NTV Moldova.

Автор: Михаил Генчу