Названа основная причина смерти для больных коронавирусом

Коронавирус лишь "помогал" скончаться. Чаще всего погибали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Директор НАОЗ Николае Фуртунэ готов представить доказательства своих утверждений. О том, как протекает эпидемия коронавируса в Молдове он рассказал во время передачи на одном из телеканалов.

- В 99% случаях умерли люди, у которых было по крайней мере одно сопутствующее заболевание, и только у нескольких человек не было таких заболеваний. У большинства были сопутствующие заболевания, это были люди с очень серьезными состояниями, раком, диабетом. Сердечнососудистая патология была отмечена в более чем 80% случаях. Сопутствующие заболевания очень коварны для людей, которые заражаются COVID, - заявил Николае Фуртунэ в ходе эфира телепередачи.

Также он считает, что послабления после завершения Чрезвычайного положения были введены слишком рано. Николае Фуртунэ уточнил, что это его мнение как гражданина, а не чиновника на государственной службе.

- Нам постоянно не хватает терпения. Мы никогда не можем расставить приоритеты. Сначала мы хотим сделать прическу, а потом и маникюр? Это действительно приоритет? Я понимаю, что значит маникюр для дамы, но это не смертельно, если вы будете с неокрашенными ногтями. Неужели нужно так громко трубить и навязывать условия всем? - вопрошает Николае Фуртунэ в эфире телепередачи.

Такое же отношение у директора НАОЗ к вопросу об открытии сегмента HoReCa.

- Мы не можем варить борщ ценой здоровья людей. Риск очень высок, террасы должны быть организованы. Тот, кто имеет на террасе десять столов, должен остаться с пятью, а за столом не могут сидеть четыре человека. На террасе я не могу надеть маску, независимо от того что пью - чай, кофе или ем борщ, нужно снять маску. Тот, кто приходит, я не знаю его статуса, сидит в метре от меня и может заразить меня, терраса заплатит мне ущерб? Не заплатит,- пояснил чиновник свою позицию.

Что касается высокого числа заражений среди медицинского персонала республики, есть конкретные доказательства того, что многие из врачей игнорировали меры безопасности. Но некоторые заразились вирусом нового типа COVID-19 в обществе, а не на работе.

Автор: Михаил Генчу