Алексей Тулбере: Нет четкого разграничения в отношении НПО, создаваемых партиями

В нынешнем законодательстве нет четкого разграничения в отношении НПО, создаваемых политическими партиями, и как следствие существуют самые разные интерпретации. Такое мнение высказал директор Oral History Institute Moldova Алексей Тулбуре в ходе политических дебатов в агентстве IPN „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?”.

По его словам, действующий закон о неправительственных организациях вполне позволяет Министерству юстиции через контроль над годовыми отчетами тех же фондов вмешиваться в их деятельность и прекращать их работу, если сочтет ее политической. „Между тем в европейской практике существует четкое разделение”, - привел Алексей Тулбуре аргумент в пользу принятия нового закона о НПО.

„В Европе, например, фонды, созданные при политических движениях, считаются партийными, но это не значит, что они занимаются политикой. В Молдове действует пять только немецких фондов – Фридриха Эберта, Конрада Аденауэра и другие. Это партийные фонды, они созданы партиями, но не занимаются политикой”, - пояснил эксперт.

По его мнению, настаивая на принятии нового закона оппозиция стремится призвать к ответу такого рода фонды как „Эдельвейс”. „Благотворительность в работе этого фонда была побочной деятельностью, в то время как основные цели были политическими”, - отметил Алексей Тулбуре, добавив, что то же самое можно сказать о фондах первых леди, которые действовали и действуют в Молдове.

Публичные дебаты „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?” проходили в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который IPN реализует при поддержке Фонда Ганса Зайделя.