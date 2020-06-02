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Общество
Срочная новость: Страшены временно могут остаться без судей
02.06.2020

Заражены сразу семь судей. Об этом стало известно из заявления главы Высшего совета магистратуры (ВСМ) Анатол Пахопол на заседании совета 2 июня. Его слова передает NM.

Пока неизвестно, каким образом Страшенские судьи заразились и в каком состоянии находятся. О фамилиях судей также ничего не сообщается, однако весь состав судейского корпуса города можно увидеть тут.

Анатол Пахопол отметил, что данный вопрос в срочном порядке был внесен в повестку сегодняшнего заседания Высшего совета магистратуры.

Автор: Михаил Генчу


 
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