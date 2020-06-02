Что будет с молдавской валютой в первый месяц лета

Национальная валюта восстанавливается после падения с января по март на фоне распространения в мире эпидемии Сovid-19.

В июне лей продолжит укрепляться. Такой прогноз дает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Аналитик отметил, что в мае лей укрепился и к доллару, и к евро, при этом падение европейской валюты было весьма скромным, а американской — достаточно заметным.

- Обе валюты подешевели второй месяц подряд. В мае доллар к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 17,8976 до 17,6277 (-1,5%). В течение месяца американская валюта торговалась в диапазоне 17,62-17,98, достигнув месячного максимума 13 мая, а месячного минимума — в самом конце месяца. Рост доллара с начала года составил 2,4%. Евро за месяц подешевел с 19,4180 до 19,4009 (-0,1%). В течение мая официальный курс евро колебался в диапазоне 19,18-19,65, проведя месяц в горизонтальном диапазоне, - отмечает Вадим Иосуб.

И максимум, и минимум этого диапазона были достигнуты в начале месяца. Рост евро с начала года составил 0,7%. Более быстрое падение американской валюты по сравнению с европейской связано со снижением доллара на мировом валютном рынке. Индекс доллара DXY просел за месяц на 0,7%. Евро вырос к доллару за это же время с 1,0850 до 1,1010 (+1,4%).

- Одновременно снижение доллара и евро в течение двух последних месяцев свидетельствует о частичном восстановлении национальной валюты после ее падения с января по март на фоне распространения в мире эпидемии Сovid-19 и введения повсеместных карантинных мер, - говорит старший аналитик «Альпари Евразия».

Согласно его прогнозам, в июне евро может продолжить дорожать к доллару. На этом фоне доллар может вновь снизиться к лею, а евро останется вблизи текущих значений. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,2-17,5 лея, евро — в границах 19,2-19,6 лея.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ