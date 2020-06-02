Кику: Нынешняя редакция закона об НПО неприемлема

Мы не против нового закона о НПО, это необходимый закон, но редакция, принятая в 2018 году, неприемлема, потому что на самом деле РМ посредством НПО потеряет свою независимость, заявил премьер-министр Ион Кику.

Он утверждает, что одновременно с промульгацией закона политическая деятельность будет финансироваться НПО, а РМ как государство должно контролировать деятельность внутри страны, как и любое уважающее себя государство, передает noi.md со ссылкой на unimedia.info

"Анимонизация тех, кто финансируется извне через НПО, которые утверждают, что хотят содействовать в развитии страны, но на самом деле имеют ту же цель, уничтожить эту страну. Мы не против нового закона о НПО, это необходимый закон, но редакция, принятая в 2018 году, неприемлема, потому что на самом деле Республика Молдова посредством этих НПО потеряет независимость, политическая деятельность будет финансироваться НПО, финансирование со стороны Запада, Востока.

РМ как государство должно иметь контроль над деятельностью внутри страны, как и любое уважающее себя государство, я надеюсь, что парламент проголосует, учитывая утверждения комиссии заседания прошлой недели. То, что делают некоторые представители оппозиции в стремлении продвигать этот закон, - это попытка ликвидировать государство РМ"- сказал премьер.

Напомним, что закон о НПО является частью пакета условий в рамках макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза.

Закон о НПО стал яблоком раздора в Парламенте. Это после того, как некоторые партии хотели проголосовать за, а другие - против этого закона. Более того, даже если будет принято решение, президент Игорь Додон утверждает, что не промульгирует закон.