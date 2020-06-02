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Полицейских в Молдове заменят туями…
02.06.2020

   На улице Штефан чел Маре, перед кинотеатром Patria “Emil Loteanu”, на месте, где парковались автомобили, были установлены цветочные горшки и туи. Как сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан «там, где обычно парковали машины, сегодня радуют глаз цветочные горшки, установленные перед зданием».

     При этом он отметил – «а чтобы водители не имели доступа к тротуару, туда были привезены туи, из-за которых парковка автомобилей станет невозможной». Мало того, по его словам, «туи будут установлены и в других местах по улице Штефан чел Маре, так как тротуары центрального бульвара – не место для автомобилей».

     Фактически глава Кишинева расписался в полном бессилии полиции. Ведь в большинстве этих мест парковка запрещена. Тем не менее целыми днями там стоят машины. И.Чебан нашел соломоново решение – полицейских в Кишиневе заменят туи…

@Молдавский вагон


 
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