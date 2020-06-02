Контрабандная клубника заполонила молдавские рынки

Из-за дешевизны (относительной) привозных ягод местные фермеры не смогли продать свой товар.

В конце мая на молдавские рынки проникла большая партия дешевой контрабандной клубники, которую выставляли на продажу не дороже 35 леев за килограмм.

По этой причине молдавские производители не смогли продать свой товар, который выставлялся по 40-50 леев за один килограмм.

Как сообщают эксперты из Ассоциации производителей ягод «Pomușoarele Moldovei», такая ситуация сложилась не по вине местных фермеров. Тем более, что сорт такой дешевой клубники в Молдове почти не выращивают.

В ассоциации высказывают предположение, что большая партия контрабандной ягоды прибыла с Украины, так как подобный демпинг происходил не единожды и в предыдущие годы.

Но в этом году ситуация отличается от предыдущих сезонов – у молдавских фермеров отмечался низкий сбыт из-за закрытых аграрных рынков. Они с нетерпением ждали снятия ограничений, как тут же появилась огромная партия контрабандной клубники.

Таким образом, на сбыт молдавской клубники повлияло два негативных фактора, что ставит сельхозпроизводителей в невыгодное положение.

Эксперты ассоциации выразили надежду, что первая партия дешевой клубники будет раскуплена, а следующая украинская клубника приедет не скоро. В связи с чем цены на ягоды стабилизируются, передает east-fruit.com.

Автор: Михаил Генчу