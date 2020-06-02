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Экономика
PRO Moldova требует получить кредит, который сама заблокировала
02.06.2020

PRO Moldova требует получить кредит, который сама заблокировала

Парламентская группа «PRO Moldova», возглавляемая Андрианом Канду, требует у правительства возобновить переговоры о получении российского кредита. Депутаты признали, что Молдова нуждается в кредитных деньгах не только от РФ, но и от ЕС.

Напомним, что соглашение в 200 млн евро под 2% годовых на 10 лет, достигнутое кабинетом Иона Кику, было аннулировано Конституционным судом после ходатайства депутатов группы «PRO Moldova» и блока «ACUM».


 
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