PRO Moldova требует получить кредит, который сама заблокировала

Парламентская группа «PRO Moldova», возглавляемая Андрианом Канду, требует у правительства возобновить переговоры о получении российского кредита. Депутаты признали, что Молдова нуждается в кредитных деньгах не только от РФ, но и от ЕС.

Напомним, что соглашение в 200 млн евро под 2% годовых на 10 лет, достигнутое кабинетом Иона Кику, было аннулировано Конституционным судом после ходатайства депутатов группы «PRO Moldova» и блока «ACUM».