Почему камень Гимпу до сих пор стоит в центре Кишинева?!

Снести – и никаких споров!

Это я о камне Гимпу, посвященном «жертвам советской оккупации». Но самая большая «жертва советской оккупации» - это сам Михай Гимпу. Которого советская власть бесплатно (!) выучила, воспитала, выхолила, а он так этим мучился потом огромной благодарностью ей отплатил. Воистину, хорошими делами не прославишься – целая система делала из таких вот заморышей хоть какую-то заготовку для Человека, а они… как были маугли, так и остались.

А повод для сноса камня Гимпу есть – 28 июня, в день, который так и не стал в нашей стране «днем советской оккупации», – мы будем, увы, пока неофициально отмечать 80-летие вхождения Бессарабии в состав Советского Союза. Согласитесь, замечательный предлог, чтобы эту дату мы встретили без объекта морально уродливой семантики в самом центре Кишинева.

Причем, снести его надо было уже давно, но вечный племени Дорин Киртоакэ, естественно, делать это не собирался. И вот почему. Как мы помним, все началось в 2010 году, когда Гимпу, сам еще не веря, что стал главой парламента и врио президента, нервно глотая таблетки сами знаете от чего, решил тут же взяться за воплощение в жизнь своих русофобских и молдофобских планов и 24 июня 2010 года издал царский (зачеркнуто) указ №376-V об объявлении дня 28 июня 1940 года Днем советской оккупации.

В тексте указа прописано: «Ст.6. – Рекомендовать: b) примэрии муниципия Кишинэу инициировать процедуру воздвижения на Площади Великого Национального собрания, перед зданием Правительства, памятника жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Ст.7. – До воздвижения памятника жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима церемонию памяти и возложения цветов в муниципии Кишинэу проводить на Площади Великого Национального собрания на месте, где 28 июня 2010 года примэрия временно установит памятный камень».

Сказано – сделано, благо ума для этого много не надо. Камень появился на площади, на месте, где некогда стоял памятник Ленину. Но не только этим моментов Гимпу стремился перебить семантику места. Сам камень был взят, как два года назад выяснила тележурналист Елена Левицкая-Пахомова, из уже давно к тому моменту убранной из Парка Победы композиции, посвященной главным вехам в истории МССР.

Еще один камень этой композиции либеральствующие юродивые из примэрии установили перед железнодорожным вокзалом, сделав из него стелу жертв репрессий и депортаций. Никто не уточнял, что с конца июня 1940 года первое время новая власть применяла жестокие меры в отношении тех, кто, во-первых, был связан с прежними, румынскими властями, а, во-вторых, - тех, на кого доносили их же соседи. Вот такая она, местная солидарность. Сперва подставить друг друга, а потом вместе слезы лить.

Ну так вот, в том же 2010 году Конституционный суд постановил «1. Признать неконституционным Указ №376-V от 24 июня 2010 года об объявлении дня 28 июня 1940 года Днем советской оккупации. 2. Настоящее постановление является окончательным, обжалованию не подлежит».

То есть, вы поняли, камень Гимпу аж целых 10 лет стоит в центре Кишинева незаконно!

Поэтому нам, нормальным людям этой страны, очень хотелось бы, чтобы местные власти постарались и убрали этот памятник глупости и отжившему своё либеральному кордебалету обратно в запасники горисполкома. Простите, примэрии. Откуда этот камень и выудили в 2010 году, чтобы надругаться над нашей общей памятью.

Автор: Николай Костыркин