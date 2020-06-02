В Молдове выявили 188 новых случаев COVID-19

|
|
...
|
Главная
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным на сегодня, 2 июня, за последние 24 часа в Молдове было проведено 1421 тестов, из которых первичных – 1093 и повторных – 328. В результате подтвердилось 188 новых случаев заражения COVID-19, из которых 1 «импортирован» из Турции, а 187 – результат местной передачи.
Общее число инфицированных достигло 8548 человек.
Из общего числа подтвержденных сегодня случаев 17 медработники: семь врачей, 5 медсестер, один фельдшер и четыре сотрудника вспомогательного персонала.
Число вылечившихся пациентов увеличилось до 4738 человек.
Общее число летальных исходов составляет 305.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|