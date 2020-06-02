В Молдове выявили 188 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 июня, за последние 24 часа в Молдове было проведено 1421 тестов, из которых первичных – 1093 и повторных – 328. В результате подтвердилось 188 новых случаев заражения COVID-19, из которых 1 «импортирован» из Турции, а 187 – результат местной передачи.

Общее число инфицированных достигло 8548 человек.

Из общего числа подтвержденных сегодня случаев 17 медработники: семь врачей, 5 медсестер, один фельдшер и четыре сотрудника вспомогательного персонала.

Число вылечившихся пациентов увеличилось до 4738 человек.

Общее число летальных исходов составляет 305.

Автор: Михаил Генчу