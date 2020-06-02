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Общество
Мы слишком много времени уделяли геополитике, вместо того, чтобы решать внутренние вопросы, - Боля
02.06.2020

Сегодня в каждом уголке Молдовы есть интернет, но не везде есть канализация и водопровод.

В Молдове в настоящий момент отсутствует национальная идея и понимание, чего мы хотим, куда мы ходим и каким путем намерены двигаться. По мнению депутата парламента от ПСРМ Василе Боли, поиск такой идеи должен стать предметом широких общественных дискуссий с участием гражданского общества и тех, кто формирует общественное мнение.

- В последние годы мы слишком много времени уделяли вопросам геополитики, вместо того, чтобы сконцентрироваться на определенных внутренних вопросах и на решении тех проблем, с которыми сталкивается наша страна. Меньше внимания уделяли экономике, благосостоянию граждан, социальным проблемам, но яростно обсуждали геополитические вопросы, - заявил Василе Боля в эфире радиостудии Sputnik Молдова

Наши политики воспринимают Молдову как геополитического игрока, способного как-то повлиять на вопросы и ситуации глобального масштаба. Но все это, как считает депутат, мешало им увидеть сугубо местные проблемы и сконцентрироваться на их решении.

- То, чего сегодня не хватает в обществе, это, в первую очередь, политическая стабильность, чтобы правительство могло заниматься решением исключительно внутренних проблем Молдовы: демографической, экологической, вопросами обеспечения необходимыми для жизни бытовыми удобствами, - подчеркнул Боля.

Кроме того, по мнению парламентария, следует уделять внимание развитию не только городов, но и сельской местности. Сегодня в каждом уголке Молдовы есть интернет, но не везде есть канализация и водопровод. И решением именно таких бытовых проблем в первую очередь следует заниматься, как правительству, так и власти в целом.

Подготовил Михаил Генчу


 
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