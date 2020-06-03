Все, на что делили «Молдтелеком», досталось Плахотнюку

Десятки миллионов евро, поступивших с аукционов Moldtelecom, де-факто попали в руки Владимира Плахотнюка.

Эти средства попали на счета некоторых компаний, управляемых людьми из окружения бывшего Плахотнюка, утверждают авторы исследования Центра журналистских расследований в Молдове, опубликованного во вторник на портале anticorupție.md.

По данным журналистов, операции проводились через оффшоры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, что затрудняло расследование. После

Когда Плахотнюк потерял власть в РМ, компании, имевшие доступ к государственным деньгам, и финансовые механизмы, использованные в схеме, были либо проданы, либо ликвидированы.

Репортеры Центра сотрудничали с сетью журналистских расследований Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), чтобы продемонстрировать ряд прямых или опосредованных связей между Bass Systems, несколькими компаниями в Швейцарии, на Кипре, в Китае, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах и лицами из окружения Плахотнюка.

В период с 30 марта 2017 года по 31 января 2019 года SRL Bass Systems (в настоящее время S & T IT Services) выиграла контракты от Moldtelecom на сумму 818 740 000 молдавских леев (около 41 млн евро). Кроме того, Bass Systems получила переводы на сумму 107 600 000 леев (5,4 млн евро) от Агентства государственных услуг и Национальной службы управления радиочастотами.

Подготовил Михаил Генчу