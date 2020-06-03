ЕСПЧ наказал Молдову за дискриминацию женщины и «поддержку» агрессора

Молдова вновь осуждена Европейским судом по правам человека, в этот раз по делу о домашнем насилии.

26 мая 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу Мунтяну против Республики Молдова. Согласно вердикту Суда, обстоятельства этого дела четко свидетельствуют о том, что действия властей являются «не просто провалом или запоздалой реакцией, а поддержкой акта насилия». Также судьи пришли к выводу, что власти Молдовы дискриминировали женщину, не оказав ей должной поддержки.

Сообщение о решении ЕСПЧ опубликовал Центр по правам женщин в социальной сети.

Согласно опубликованной информации, в ЕСПЧ обратилась жительница Молдовы. По словам женщины, с 2007 года она неоднократно подвергалась физическому и вербальному насилию со стороны мужа. После первого избиения в2007 году ей пришлось провести в больнице три недели. С тех пор подобное повторялось регулярно – имело место и ножевое ранение в 2011 и двухсторонний перелом челюсти в 2012 годах.

Сын также подвергался насилию со стороны домашнего агрессора. Мужчина бил его молотком по голове, колол вилкой и зажимал пальцы в двери. В 2012 году у него было диагностировано посттравматическое расстройство и эмоциональный стресс, связанный с «неспособностью противостоять насильственному поведению отца».

Женщина неоднократно обращалась в полицию и к социальным работникам, а также в суд с просьбой выдать ей ордер для защиты. Однако супруг и не думал покидать дом и держаться на расстоянии от жены. Следует отметить, что после того, как он сломал жене челюсть, агрессора только через два месяца пометили под арест.

В своем обращении в ЕСПЧ женщина указала, что местные органы власти не защищают ее и ее сына от домашнего насилия. Она также отметила, что пострадавших от семейного насилия, дискриминируют.

В Решении ЕСПЧ указано, что власти не приняли достаточных мер, чтобы защитить мать и сына от домашнего насилия.

Таким образом, поведение властей Молдовы было «не просто провалом или запоздалой реакцией, а поддержкой акта насилия». Также судьи пришли к выводу, что власти Молдовы дискриминировали женщину, не оказав ей должной поддержки.

Подготовил Михаил Генчу