Готовьте рюкзаки: эта анкета для вас, туристы!

Фирмы сферы туризма надеются преодолеть немалый по убыткам ковид-кризис отрасли.

С этой целью Агентство по инвестициям запустило национальную кампанию под названием "Încă un pic și #NeamPornit (Еще немного и мы поедем)!", чтобы разрекламировать внутренний туризм поддержать местных агентов отрасли.

– Данная кампания не была запланирована на этот год: напротив, мы работали над проектом выездного туризма. Но кризис, связанный с пандемией, внес свои коррективы и заставил пересмотреть приоритетные направления нашей деятельности. Для того чтобы помочь отечественному туризму, мы инициировали кампанию "Încă un pic și #NeamPornit (Еще немного и мы поедем)!", – заявила генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк для Sputnik Молдова.

Она считает, что пришло время переориентироваться на местного потребителя, поэтому необходимо выяснить, чего ожидают люди от путешествий по Молдове, какие виды туризма им нравятся и сколько денег они готовы потратить на отдых в стране. для этого запущен специальный опрос.

– Мы призываем всех граждан Молдовы поддержать наш туризм и отдыхать в родной стране. Кампания реализуется в несколько этапов: для начала мы предложили интернет-пользователям разместить на странице проекта в Фейсбуке фотографию с каким-либо туристическим направлением в Молдове: таким образом, люди больше узнают о тех интересных местах, которые у нас есть. Следующим этапом стало проведение исследования для выявления предпочтений туристов, – рассказала Родика Вербенюк.

Она предложила всем пользователям принять участие в опросе. Анкету можно найти на странице кампании #NeamPornit в Фейсбуке.

В 2019 году Молдову посетили 19 тысяч иностранных туристов. В то же время 300 тысяч молдавских граждан отдохнули за границей в 2019 году.

Подготовил Михаил Генчу