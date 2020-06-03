А про Молдову, когда думать будете: Нэстасе считает, что Санду больше занята собой, чем общими интересами

Лидер Платформы ДА не раз подтверждал наличие напряженных отношений с ПДС.

В интервью порталу «Tribuna» он заявил, что председатель ПДС больше занята собой, чем общественным интересом.

- Настоящие партнеры не используют друг друга, они ответственны, не принимают полумер, держат слово и не требуют один у другого больше того, что уже было дано. Настоящие партнеры вместе идут долгой дорогой, и на 100% продвигают более важные вещи, чем собственная личность, какие-то другие мелочи. Настоящее партнёрство строится вместе с другими и не осуществляется трансфер доверия в собственную пользу или третьих лиц только ради личного успеха, - заявил Нэстасе.

Напомним, что и ранее лидер Платформы ДА не раз подтверждал наличие напряженных отношений с ПДС. Так в ходе передачи „În Profunzime” на Pro TV Chi in u он заявил, что Майя Санду не отвечает ему на телефонные звонки. - Я попытался несколько раз поговорить с Майей Санду, позвонил, но если не отвечает, то мы из этого не делаем трагедию, - пояснил Нэстасе. - Я был бы рад, если бы сегодня действовал единый блок, такой какой он был в течении времени. К сожалению, после прихода в парламент, наши коллеги и ПДС решили идти отдельно, - уточнил Нэстасе.

ПАВЕЛ МУНТЯН