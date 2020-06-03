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Политика
Эксперт: Абсолютный антирекорд для Молдовы по инфекции COVID-19. Правительство между молотом и наковальней
03.06.2020

«Абсолютный антирекорд для Молдовы по инфекции COVID-19: еженедельное среднее число достигло 173 новых случаев заболевания в день. Мы побили рекорд 3-й волны, когда еженедельно регистрировалось среднее число в 169 новых случаев в день» – утверждает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, сообщает ТРИБУНА.

Ионицэ добавил в этом контексте, что «Правительство сейчас находится между молотом и наковальней: с одной стороны эпидемия никак не утихает, а с другой стороны государственный бюджет, население и хозяйствующие субъекты не выдерживают остановления экономической деятельности». «Многое можно сказать о деятельности бессильного правительства, но я остановлюсь здесь», добавил он.

Кристина Пендя


 
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