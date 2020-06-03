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Кишиневский зоопарк вновь открыт для посетителей
03.06.2020

В первый день после открытия, который также совпал с Международным днем ​​защиты детей, зоопарк едва успевал вмещать всех желающих полюбоваться местными питомцами.

Десятки людей всех возрастов пришли полюбоваться дикими животными и экзотическими птицами. Настоящий аншлаг был у медведей, которые недавно переехали в новый дом. Новая обитель косолапых простирается на целых 65 акров.

Поглазеть на постояльцев зоопарка отправилась и наша съемочная группа.


 
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