Кишиневский зоопарк вновь открыт для посетителей

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В первый день после открытия, который также совпал с Международным днем защиты детей, зоопарк едва успевал вмещать всех желающих полюбоваться местными питомцами.
Десятки людей всех возрастов пришли полюбоваться дикими животными и экзотическими птицами. Настоящий аншлаг был у медведей, которые недавно переехали в новый дом. Новая обитель косолапых простирается на целых 65 акров.
Поглазеть на постояльцев зоопарка отправилась и наша съемочная группа.
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