Кишиневский зоопарк вновь открыт для посетителей

В первый день после открытия, который также совпал с Международным днем ​​защиты детей, зоопарк едва успевал вмещать всех желающих полюбоваться местными питомцами.

Десятки людей всех возрастов пришли полюбоваться дикими животными и экзотическими птицами. Настоящий аншлаг был у медведей, которые недавно переехали в новый дом. Новая обитель косолапых простирается на целых 65 акров.

Поглазеть на постояльцев зоопарка отправилась и наша съемочная группа.