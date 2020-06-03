Как пытаются запугать Партию социалистов

Депутат разъяснил позицию. Фуркулицэ объяснил, что дело является политическим и было возбуждено с целью запугать членов Партии социалистов.

– Если брать с самого начала, то, начиная с дела 2016 года, – это чисто экономическое дело, оно имеет отношение к компании, в которой я являюсь учредителем, и не имеет ничего общего с политикой, с ПСРМ. Это дело, как и многие другие дела, касающиеся деловой среды, было возбуждено для того, чтобы контролировать, оклеветать, пытаться поставить бизнесменов в неприемлемые условия.

В то время прокуратура не уведомила компанию о том, что она фигурирует в каком-то уголовном деле. Впоследствии это дело, используемое режимом Плахотнюка, захотели объединить с действиями 2019 года, когда появились видеозаписи с президентом Додоном. На данный момент это дело о финансировании, оно не связано с финансированием ПСРМ. Дело, возбужденное на основании видеозаписи, было остановлено.

Я верю, что прокуроры будут работать и выяснят все. Мы знаем, что были политические дела – господин Сергей Сырбу с делом, был еще господин Ткачук, то дело с Open Dialog… Прокуратура закрыла их, было заявлено, что нет состава преступления, – заявил Фуркулицэ в телеэфире.

По его словам, прежний режим использовал рычаг прокуратуры для оказания давления.

Подготовил Михаил Генчу