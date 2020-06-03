Мир приходит в себя, но не в Молдове: Жители нашей страны допрыгаются, что на гулянки не останется ни денег, ни здоровья

Пока жители других стран делают все, чтобы поскорее избавиться от коронавируса, наши, наоборот, изощряются - кто сильнее навредит.

Мир очень медленно и совсем неуверенно преодолевает коронавирусный кризис. Испания впервые обошлась без жертв за последние сутки, Италия приходит в себя, открываются кафе, Румыния готовится к открытию моллов. Все действуют крайне осторожно. Этому предшествовали строгие меры, которые дали свои плоды. Народ старался, самоизолировался, вел себя благоразумно, как просили власти. В итоге число больных стабильно снижается.

А где-то в Юго-Восточной Европе краснеет от роста числа красных зон страна Молдова. В стране этой живут люди, мечтающие «прославить» свою Родину на весь мир, который о Молдове никогда не слышал. Разумеется, речь идет не о каком-то экономическом или медицинском чуде. Речь о том, что жители страны, видимо, решили побить рекорды по заболеваемости коронавирусом.

Они «забили» на все рекомендации. Они даже не пошли по примеру Швеции или Беларуси, они пошли по своему пути – молдавскому. Каков этот путь? Этот путь называется «пофигизм» и ведет он в никуда. А если быть точнее - в могилу.

Рынки открыли, что хорошо, ведь людям нужно торговать и иметь доходы, а покупателям есть где купить полезную продукцию. Но что делают наши люди? Они рванули на рынки, как сумасшедшие, будто там бесплатно красную икру раздают. Они прижимаются друг к другу, толкаются, а при встрече знакомых – обнимаются и целуются. Маски? Нет, не слышали. Перчатки? Да выдумки все это!

Ощущение, что ничего не было. Коронавирус нам приснился – видимо, так размышляют жители нашей страны. Хотя, судя по поведению людей на рынке, «размышляют» это очень громко сказано.

Такая ситуация не только на рынках. Просто рынки это показательный пример. Но еще до их открытия люди бросились во все тяжкие: гуляют толпами, ездят на шашлыки, собираются друг у друга дома, празднуют дни рождения, устраивают гулянья. Как будто ничего не было.

Такого игнорирования проблемы, как в нашей стране, скорее всего, не было нигде. Безответственностью отличаемся не только мы, конечно, но у нас она просто перешла все границы.

Вместо того, чтобы делать все возможное, чтобы ситуация с распространением коронавируса в Молдове была контролируемой, чтобы была возможность работать и зарабатывать, наш народ как будто сам себе вредит. Будто делает все, чтобы все снова закрылось, чтобы опять сидеть по домам без средств к существованию. И, конечно, чтобы лежать больными в коридорах больниц.

Я уже даже не говорю о совести. Такого слова в нашей стране, кажется, не существует. Пока некоторые врачи не могут жить дома с семьей, а вынуждены где-то проживать, в том числе в больнице, чтобы не нести заразу домой, их будущие пациенты на все плюют. Им хорошо – они живут дома. И ничего не боятся. Правда, до тез пор, пока не попадают в больницу. А там, в больнице, еще умудряются жаловаться на врачей.

В общем, предупредил директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ, что если «мы продолжим в том же духе, мы придем к тому, что в среду или четверг, рынки снова закроются». И не только рынки, а все остальное тоже. И вот тогда посмотрим, какие гулянья нас ждут. На какие деньги. И на какое здоровье тоже.

ЛИДИЯ ТКАЧ