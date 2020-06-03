Не заехали в Румынию, чтобы не попасть на карантин – теперь сидят две недели в карантине в Молдове

Студенты хотели поехать в соседнюю страну за вещами, но в итоге влипли по самую изоляцию.

Отправились за вещами в общежития, но так и не доехали. Студенты из Молдовы, которые учатся в Румынии, были вынуждены вернуться с таможни домой, поскольку их предупредили, что после пересечения границы, им придется провести две недели в карантине. При этом, в самоизоляцию их все же поместили, но только на родине. Хотя ранее Министерство иностранных дел заявило, что эта мера не коснется учащихся.

Михай Поповски - студент последнего курса факультета морской архитектуры в городе Галац. Он вернулся домой из Румынии в апреле. Позже администрация ВУЗа потребовала, чтобы учащиеся забрали свои вещи из общежитий:

"На румынской таможне мне сказали, что если я пересеку границу, то автоматически попаду в карантин. А когда я вернулся на молдавскую таможню, меня обязали заполнить формуляр, что я проведу 14 дней в самоизоляции. Так что границу я не пересек, а в итоге остался в карантине".

В подобной ситуации оказалась и Лаура Рыжа, студентка второго курса Национальной школы политических и административных знаний в Бухаресте: "На румынской таможне нам сказали, что освобождение общежития - это не веская причина. Предоставила документ, согласно которому мы должны сделать это до 29 мая. Таможенник взял его и через 5-10 минут заявил, что все же нельзя, не получится без самоизоляции, а в изоляции нам негде находиться".

В пресс-релизе Министерства иностранных дел Молдовы от 29 мая говорится, что всем молдавским студентам разрешено посетить Румынию, независимо от того, на каком курсе они учатся, если они представят документ о цели поездки.

"Если они въезжают в страну, а при выезде, на второй или третий день, у них будет при себе документ от учебного заведения, то их не санкционируют за несоблюдение изоляции", - говорит сотрудник Управления пограничного контроля Валерий Апосту.

На днях Пограничная полиция Румынии выпустила пресс-сообщение, где указаны категории граждан, которые смогут избежать карантина. Студентов в этом списке нет, сообщает Publika.md.

ЛИДИЯ ТКАЧ