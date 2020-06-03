Скандал в Русском театре имени Чехова

Кому-то понадобилось устроить раздрай в коллективе и добиваться разрушения самого популярного театра страны.

Скандал разгорелся в самом популярном театре страны — Государственном Русском драматическим театре имени Чехова. Подоплеку рассказал нам сам директор театра Константин Харет:

- Есть предписание Национального органа по неподкупности для министерства культуры снять меня с должности, а также запрет для меня занимать руководящие должности в течение трех лет. В течение десяти лет на постоянно приходилось бороться за театр. На его месте хотели построить гостиницу, хотели перед театром построить девятиэтажное здание, потом наш театр был изъят из списка госпредприятий, не подлежащих приватизации... Получается, наш театр кому-то мешает!

В прошлом году Театр имени Чехова стал самым посещаемым среди всех театров Молдовы и принес прибыль в миллион двести тысяч леев. Театр часто выезжает за границу на гастроли.

- Я так понимаю, что эти результаты не всех радуют, - продолжает Константин Харет. - Кого, мне сложно сказать. Хочу сказать, что Русский театра так просто не сдастся и мы будем бороться до конца. Основные проблемы у театра начались с сентября 2019 года, когда театр стали атаковать огромное количество проверок министерства культуры, министерства финансов, инспекции труда, прокуратуры, органа по недискриминации, органа по неподкупности...

Все эти проверки были основаны на каких-то жалобах. Кто их писал, коллектив театра узнал совсем недавно.

- Их писали шесть наших сотрудников, у которых есть определенное несогласие с руководством театра, - отмечает директор театра. - Коллектив театра несколько раз пытался уточнить у оппозиционеров, какие у них есть претензии. Они отказались отвечать, но мы узнали суть претензий. Это воровство, «мертвые души», что деньги тратятся не по назначению... Но все вышеперечисленные проверки никаких нарушений не выявили. Но Национальный орган по неподкупности обнаружил какие-то нарушения, связанные с конфликтом интересов. Дело в том, что в театральной среде принято и даже приветствуется, когда в театре служат династии. Я тоже являюсь членом театрально династии, в нашем театре служит народная артистка Светлана Дмитриевна Туз, которая является и моей тещей. Моя жена Алла Туз-Харет тоже служит в нашем театре. Они служили здесь еще до того, как я пришел в театр служить актером! Потом, когда я стал директором, в театр был принят мой сын Дмитрий. Мне это было инкриминировано.

Константин Харет опротестовал решение органа по неподкупности в суде.

- Актеры переживают за то, что происходит. - говорит Константин Харет. - Из 115 сотрудников театра 96 написали коллективное письмо в президентуру, в парламент, премьер-министру Молдовы, министру культуры, послу России в Молдове. Коллектив просит помочь разобраться в сложившейся ситуации. Оппозиционеры добиваются дестабилизации творческой атмосферы в Русском театре с последующим его разрушением. И Худсоветом, который выбирается общим голосованием коллектива было принято решение о выходе на забастовку. Но пандемия внесла изменения в эти планы. Забастовка была перенесена на неопределенное время. Также решением худсовета и на основании отказа основной части актерского состава играть с вышеуказанными оппозиционерами из-за грязи, которую они льют на наш театр в соцсетях, было принято решение заменить этих актеров. Их всего трое. Помимо них, это бывшая секретарша и осветитель, а также бывшая девушка моего сына, которая два года жила у нас дома. Один из актеров — это Юрий Андрющенко, который играет у нас почти все главные роли в репертуаре.

Константин Харет обратился к зрителям:

- Поддержите Русский театр в Молдове! Прошу Вас заступить за нас! Сейчас пандемия, умирают люди, но будет очень горько, если еще и умрет Русский театр! Если худсовет все-таки решит выйти на акцию протеста, я надеюсь, что вы, наши дорогие зрители, нас поддержите!

- Зачем оппозиционерам надо добиться разрушения Русского театра?

- Думаю, что здесь идет речь о зависти. Уверен, что за этими оппозиционерами кто-то стоит.

- Получается, кому-то мешает сам театр или нужно его здание?

- В петиции требуется смещение директора с должности.

- Эти люди, прикрываясь высокими словами об искусстве, о высоком театре, хотят сместить Константина Харета и встать на эти так называемые «жирные»места! - говорит народный артист Владимир Заваленный. - Вот и все. А об искусстве тут нечего говорить! А эти оппозиционеры это их таран!

- Создавая все эти волнения, «серые» кардиналы добиваются одного — сместить любыми способами Константина Харета с должности директора театра имени Чехова для того, чтобы в будущем овладеть зданием в центре Кишинева и разрушить Русский театр! - вступает в разговор заслуженный артист Молдовы Валерий Брага. - Чего мы никогда не допустим!

- Как вы считаете, вам удастся добиться справедливости?

- Если речь идет только о снятии директора с должности, я готов хоть завтра уйти! - отвечает Константин Харет. - Я здесь не из-за зарплаты. В течение десяти лет я выхожу на сцену и играю бесплатно. Мы здесь не из-за денег, а за идею. Когда меня награждали в Кремле, я сказал, что здесь у нас островок русской культуры. И, может быть, кого-то не устраивает то, что в Русский театр так часто ходят люди! Если к нам приходит зритель, значит, это кому-то надо! Люди, которые за мной стоят, работают на энтузиазме! Мы воспитываем будущее нашей страны! Думаю, что театр в любом случае будет жить! Хочу выразить глубокую благодарность нашему зрителю за то, что он к нам приходит! Театр без зрителя — это просто здание, это мертвое помещение. А та энергия, которой мы делимся и те аплодисменты, которые зрители нам дарят, стоят дорогого!

Спасибо вам, дорогой зритель!

ЛЕОНИД РЯБКОВ