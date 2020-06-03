Везде свои люди: депутата Рэницэ внедрили в в блок ACUM, чтобы выполнять поручения бежавшего из Молдовы Плахотнюка

Об этом рассказал глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Депутат Юрие Реницэ был внедрен в блок ACUM для получения внутренней информации. Затем она передавалась бы бывшему председателю ДПМ Владу Плахотнюку. Об этом рассказал глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

- Реницэ не совсем член блока «ACUM». Если проследить его эволюцию с июня, то у него была особая позиция, как и у Карпа. Кто-то назвал его "консервой", а я бы назвал петардой. Он персонаж, запрограммированный на определенные действия. Видим, что публикует видео, документы только по определенной тематике.

Почему он не показывает видео о краже миллиарда, незаконных приватизациях…Даже и внутри блока ACUM у него особая позиция, там говорили, что ему не доверяют, что у него роль петарды для создания дымовой завесы и выполнения поручений Влада Плахотнюка. Он был внедрен в блок, чтобы получать информацию, - сказал Фуркулицэ.