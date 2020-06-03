Молдавская почта возобновляет отправку писем и посылок за рубеж

Poșta Moldovei возобновляет международное сообщение. Пресс-служба государственного предприятия опубликовала информацию, согласно которой принимаются посылки и письма для отправки в 37 государств мира.

В пресс-релизе говорится, что почтовое сообщение в другие страны стало возможным, благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями, совершающими чартерные вылеты в эти государства.

Итак, до 8 июня принимаются письма и посылки для отправки в следующие страны:

- Германию, Аргентину, Бельгию, Бразилию, Чехию, Китай, Южную Корею, Хорватию, Данию, Египет, Швейцарию, Эстонию, Финляндию, Гонконг, Индию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Великобританию, Мексику, Норвегию, Голландию, Португалию, Сенегал, Сербию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию, Таиланд, Турцию, Уругвай и Вьетнам.

До 10 июня принимаются к отправке письма и посылки для адресатов, находящихся на территории Франции.

До 12 июня принимаются письма и посылки для тех, кто в данный момент проживает на территории Израиля и Ирландии.

Автор: Михаил Генчу