Почему прозападный Совет прессы считает, что он нам, журналистам, указ?!

Так называемый Совет прессы снова решил, что его мнение должно кого-то волновать.

На этот раз бумажка за подписью председателя Совета прессы Виорики Захария была направлена на почту «Блокнот Молдова» и коснулась двух моих материалов, посвященных отставному полицейскому чину Игорю Хлопецкому, который вместо того, чтобы, как все нормальные люди, потребовать своего законного права на реплику исписал не один десяток листов на жалобы в полицию и иски в суд. Отмечу, что в подавляющем большинстве претензий Игорю Хлопецкому отказали.

Что можно констатировать из этого «экспертного заключения» Совета прессы, который тычет всем коллегам своим «деонтологическим кодексом».

Во-первых, Совет прессы – это не государственный орган, следовательно, его голос в нашем правовом поле – более чем совещательный. Совет прессы образован шестью организациями – Ассоциацией независимой прессы, Центром независимой журналистики, Комитетом по свободе прессы, Союзом журналистов Молдовы, Центром ресурсов НПО по правам человека в Молдове, Институтом развития и социальных инициатив «Viitorul». Пять из перечисленных организаций сидят на западных грантах. Почему я, русский журналист, который не исповедует социально-политические императивы Запада, должен вообще учитывать мнение этих НПО?! Почему к Совету прессы должны обращаться полиция, суды и другие госорганы? Они хотят нарушить закон, опираясь на позицию политически ангажированных структур?!

Ну, и во-вторых, «деонтологический кодекс журналиста» - это не законодательное положение, не юридический документ с императивными нормами, который граждане должны неукоснительно соблюдать. Апеллируйте к нему за вашими личными чаепитиями!\

А тем временем...

На фоне изложенного здесь еще большую брезгливость вызывает проект нового закона о неправительственных организациях, который навязывает Молдове Запад, и который так активно педалируется местными грантоедами. Все разумные силы в высшей власти страны категорически против этого законопроекта, равно как и подавляющее большинство представителей гражданского общества. Однако, Евросоюз, судя по всему, нашел рычаг давления на Кишинев. Депутат Европарламента Драгош Тудораке поставил Молдове условие, нарушив которое страна потеряет 30 миллионов евро - если не выполнит все условия ЕС. В том числе речь идет о принятии упомянутого закона об НПО. Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что закон о НПО необходим для страны, но не со столь старательно навязываемой нам редакцией 2018 года, так как чрезмерное влияние сторонних сил на политическую жизнь РМ ставит под удар ее самостоятельность.

И вот тут мы все реально опасаемся, что те, от кого зависит судьбоносное решение, могут дать слабину, и прозападные шарашкины конторки реально будут править бал в Молдове, получая при этой еще больший карт-бланш, чтобы давить неугодных журналистов и общественников, чаще всего, русскоязычных и промолдавских. Что ж, повоюем, деваться некуда. Вон, в Штатах во время протестов толпа собралась громить очередной магазин, но, узнав, чего его хозяин – русский (выходцы из бывшего Союза, в том числе, молдаване – все для них, как мы знаем, русские), тут же отказалась от этой затеи. Если в США нас боятся, то в Молдове будут опасаться тем более.

Автор: Николай Костыркин