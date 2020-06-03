Илан Шор исчез из телеграма, как будто его там и не было

Илан Шор закрыл свой телеграм-канал. Сделал он это достаточно быстро, через каких-то пару дней после запуска. Теперь ни для одного из пользователей телеграма медиа-ресурс партии Шора недоступен.

Все удивились, но, учитывая крайнее непостоянство в поведении «вождя и лидера», удивляться здесь нечему.

С другой же стороны, целевая аудитория Илана Мироновича отнюдь не в интернете – для «боевых бабушек», любителей бесплатной гречки с тушенкой и носительниц шапочек из фольги все нужно делать по-старинке. С митингами, песнями и танцами – куда ж без них!

Автор: Николай Костыркин