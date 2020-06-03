НАОЗ назвал обвинения Слусаря «безответственными и не аргументированными»

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) ответило на обвинения депутата от ППДП Александра Слусаря в фальсификации результатов тестов на COVID-19 членов парламента.

В последнее время специалисты НАОЗ, признанные на национальном и международном уровне в качестве экспертов и членов рабочих групп в соответствующих областях в большинстве учреждений страны, вынуждены терпеть критику со стороны политиков и реагировать на необоснованные обвинения, которые не имеют никаких юридических оснований и не связаны с их деятельностью. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения.

В частность, речь идет о некоторых депутатах, некоторые выдвигают необоснованные обвинения против системы общественного здравоохранения и ради пиара используют спекуляции по поводу текущей ситуации с коронавирусом COVID-19, вводя в заблуждение общественное мнение. Этим они сбивает с толку население и специалистов, которые прилагают колоссальные усилия в борьбе с пандемией и обеспечивают функциональность медицинских учреждений.

- Те, кто должен быть первым в оказании помощи и поддержки в управлении ситуации, созданной пандемией, в продвижении рекомендаций медицинских работников и применении мер защиты, изоляции, лечения, для урегулирования ситуации, срывают работу, которая и без того трудна, и создают панику в обществе, тем самым проявляя равнодушие к здоровью населения.

Мы повторяем, что лаборатория Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) не отбирает пробы, а только обеспечивает процесс исследования (реакция qRT-PCR в реальном времени) и качество исследований, что подтверждается отчетами о контроле качества. Лаборатория НАОЗ не несет ответственности за процесс предварительной экспертизы (сбор и условия хранения и транспортировки образцов) и профессиональные навыки для выполнения этого процесса. Ответственность за это лежит на учреждении, которое собирает пробы для анализа, - сказано в сообщении НАОЗ, которое цитирует noi.md.

Что касается заявлений, сделанных в социальных сетях депутатом от ППДП Александром Слусарем, в НАОЗ подчеркнули, что анализ тестов на COVID-19 депутатов парламента не проводился и не мог быть проведен в лаборатории НАОЗ, поскольку сами тесты делались в частной лаборатории.

- Лаборатория НАОЗ не несет ответственности за результаты тестов, которые не соответствуют критериям определения случая. В то же время мы утверждаем, что, независимо от результата теста, человек, который был в контакте с подозреваемым или подтвержденным случаем COVID-19, должен оставаться изолированным в течение 14 дней, а интерпретация результатов выполняется только специалистом, в соответствии с клиническими симптомами, эпидемиологической ситуацией и критериями отбора проб. Мы с сожалением отмечаем, что вместо выполнения своих обязанностей некоторые политики предпочитают делать безответственные и неаргументированные заявления против учреждений, которые преданно делают свою работу.

Мы настоятельно призываем тех, кто так активно работает в публичном пространстве и выдвигает обвинения, включиться в процесс продвижения рекомендаций органов общественного здравоохранения, находить конкретные решения и направить свои умения на борьбу с пандемией, которая затрагивает не только медицинскую систему, не только Республику Молдова, но и весь земной шар, – подчеркивается в пресс-релизе.

Подготовил Михаил Генчу