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Общество
Пучок зелени как преступление: В Кишиневе полицейских, заламывающих руки старушке, торговавшей укропом на улице, уволят
03.06.2020

Агрессия полицейских в отношении женщины, совершенно не оправдана. Полицейский нагло выкручивал руки старушке, игнорируя требования горожан о неподобающем поведении.

На кадрах, представленных телеканалом BTV, полицейские в масках, в том числе и женщина, оправдали свое противозаконное поведение в отношении женщины преклонного возраста "неподчинением полиции" и тем, что она продавала зелень "в непредусмотренном месте".

Преступное поведение со стороны полицейских было зафиксировано в кишиневском секторе Рышкановка и вызвало возмущение прохожих.

Согласно Ст.6 Закона № 218 о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, полицейские обязаны избегать применения физической силы в отношении лиц престарелого возраста.

МВД и Прокуратура, обязанная расследовать неправомерное применение физической силы полицейскими, пока не отреагировали на преступное поведение полицейских.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Полицейских могут уволить

- Руководство Генерального инспектората полиции инициировало внутреннюю проверку по данному факту, - сообщила "Комсомолке" советник министра Алина Збанкэ. - Конечно, полицейские поступили нехорошо. Нельзя так поступать с человеком, даже если он что-то нарушил, тем более, что это пожилой человек. Полицейских может ждать дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.


 
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